Facebook: Trauerbereich auf Gedenk-Konten

Facebook schafft einen seperaten Trauerbereich auf den Konten von Verstorbenen.

Stirbt ein Facebook-Nutzer, wird sein Konto je nach Wunsch des Verstorbenen entweder gelöscht oder in den Gedenk-Zustand versetzt. Facebook rollt dazu nun in den USA ein neues Feature aus. Dieses bietet auf dem Konto eines Verstorbenen fortan die Möglichkeit, Erinnerungen zu teilen, Gedanken auszusprechen oder Geburtstage zu würdigen, ohne dass diese Beiträge in die normale Timeline übergehen. Die Beiträge, die nach dem Tod der Person hinzugefügt werden, sollen also einen seperaten Bereich bilden.