„Fabrikler“ im Walgau

Historisch bedeutende Fabriken der Vergangenheit – Namen wie Fussenegger und Rhomberg im Unterland, Ganahl, Douglass und Getzner im Oberland – die Geschichte verschiedener Regionen in Vorarlberg ist eng mit diesen Fabriken verbunden.

Das „teatro caprile“ erarbeitet ein Projekt zu diesem Thema, das ab 12. Oktober dieses Jahres in der Villa Falkenhorst in Thüringen sowie verschiedenen Industriegebäuden des Walgaus aufgeführt werden wird.

Schon jetzt werden aus diesem Programm Lesungen organisiert, als nächstes im Nenzinger Wolfhaus-Dachboden: Am Sonntag, 30. April, um 20 Uhr präsentieren Andreas Kosek (Textzusammenstellung und Schauspiel), Katharina Grabher (Schauspiel) sowie Esther Amann-Potocan (Musik und Gesang) erste Szenen, versetzt mit einigen speziellen Nenzinger Schmankerln. Die Lesung findet in Kooperation mit der Marktgemeinde statt, im Anschluss gibt es die Möglichkeit, Weine aus Düns zu verkosten. Karten gibt es zum Preis von 14 Euro an der Abendkass