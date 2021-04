Fabio Quartararo führt französischen Doppelsieg an

Der junge Spanier und Pole-Sitter Jorge Martin (Ducati) landet hinter dem Yamaha-Fahrer und Ducati-Teamkollege Johann Zarco auf dem dritten Platz.

Eine Woche nach dem Auftakt in die neue Moto-GP Saison war erneut Katar Schauplatz für Grand Prix Nummer zwei. Überraschend sicherte sich Rookie Jorge Martin die Pole-Position für dieses Rennen.

Die Power der Ducatis war auch heute bereits am Start sichtbar, für lange Zeit lagen gleich drei Fahrer auf der "roten Rakete" in Führung. Je länger das Rennen allerdings dauerte, desto stärker wurden die Yamaha-Fahrer. Fabio Quartararo setzte sich dann vier Runden vor dem Ende auch an die Spitze des Feldes.