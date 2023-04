Fabio Ebner und Co. nunmehr auf dem 2. Platz

Die Akademie Vorarlberg U-15-Mannschaft ist auf Rang zwei.

Der neunte Heimsieg in Folge und bislang mit dreizehn Punkten aus sechs Partien die beste Frühjahrsmannschaft in der Altersstufe der ÖFB Nachwuchsmeisterschaft der Unter-15-Jährigen bringt für die Landesauswahl mit Trainer Helmut Hafner den sensationellen zweiten Tabellenplatz. Im knappen 4:3-Heimsieg gegen Austria Wien trugen sich mit Fabio Ebner (8.), Yasir Mihci (37.), Bekem Demirkiran (40.) und Einwechselspieler Adrian Magnus Vonbrül (53.) vier verschiedene Torschützen in die Liste ein. Die U-18-Elf holt dank Torschütze Erkin Yalcin ein 1:1-Remis, die U-16-Truppe verlor mit 0:5.