Fabio Ebner rettet Akademie in St. Pölten Punkt

Mit seinem 14. Saisontor rettet der Hohenemser Fabio Ebner der heimischen Akademie Unter-15-Mannschaft auswärts in St. Pölten ein 1:1-Remis. Der Traum vom Vizemeistertitel für die Elf umTrainer Helmut Hafner lebt. Drei Siege und drei Remis stehen in den letzten sechs Partien für die jüngsten Talente des Landes auf der Habenseite. Die U-18- bzw. U-16-Truppe Vorarlbergs haben einwenig das Siegen verlernt. Die Unter-16-Jährigen haben in Niederösterreich schon zum sechsten Mal im Frühjahr verloren. Die U-18-Mannen kassierten die vierte Pleite in der Rückrunde. Beide sind mit den Rängen 9 bzw. 10 längst ins Mittelmaß zurückgefallen.