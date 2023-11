Fabio Di Giannantonio holt sich Premierensieg in der Moto GP

Mit einer starken Leistung holte sich Fabio Di Giannantonio in Katar seinen ersten Sieg in der MotoGP vor Francesco Bagnaia und Luca Marini.

Nach dem gestrigen Sprint-Sieg von Jorge Martin wollte dieser auch im heutigen Grand Prix Druck auf Francesco Bagnaia ausüben, der in der Weltmeisterschaft an der Spitze liegt. Am Start hatte Jorge Martin jedoch große Probleme und fiel einige Ränge zurück, während Bagnaia nach der ersten Runde in Führung lag. Dahinter kämpfte sich Fabio Di Giannantonio näher heran und lieferte sich in weiterer Folge einen harten Kampf mit Francesco Bagnaia.