„F*** dich, lass mich in Ruhe“ - TikTok geht viral

„Mittlerweile ist der Standard, dass zwei Leute in einem Haushalt Vollzeit arbeiten. Das bedeutet keine Freizeit. Am Wochenende habe ich auch nicht frei. Auf mich wartet ein Haushalt, ein Einkauf und Freunde.“ Unter Tränen appelliert Dana Rosa darauf, aufzuwachen und nicht mehr arbeiten zu gehen. „Erst, wenn wir alle vereint „Nein“ sagen, kann dieses System gestoppt werden“, lautet ihre Überzeugung.

Gespaltene Meinungen

Die Meinungen zu ihrem Video sind gespalten: Während eine große Gruppe den Beitrag als übertrieben und kindisch bezeichnet, gibt die andere Zuspruch in den Kommentaren: „Das ist in meinen Augen eine starke Frau.“, „Sie hat doch vollkommen recht!“, „Ich bin stolz auf die jüngere Generation, die es nicht mehr als gegeben hinnimmt, über die nächsten 40 Jahre einfach nur verheizt zu werden.“

Der Kompass zum Ziel

Zahlreiche negative Kommentare stärken die Meinung, dass Jugendliche nicht mehr arbeiten gehen wollen. Michaela Koncilia vom FAB widerspricht dem und schildert von der Unterstützung, die die Jugendliche bräuchten. „Junge Menschen wollen sehr wohl arbeiten. Nur eben nicht mehr für jeden Preis. Vorallem wollen sie Arbeit, die sie als sinnvoll empfinden. Und das ist gut so“. Inzwischen sei das Angebot an Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten so groß, dass es Jugendliche überfordert. Das hat oft die Folge, dass sie aufgrund dieser Überforderung statt zu arbeiten „nichts“ tun. „Sie brauchen Unterstützung, einen Kompass, der ihnen auf ihrer Reise die Richtung zeigt und sie an ihr Ziel bringt.“ Dem letzten Teil von Dana Rosas Apell stimmt sie zu. „Das System muss sich evaluieren und der sich verändernden Realität anpassen“, so Koncilia.