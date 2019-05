EXTRIX – Lehre am Kumma

Lehrlinge waren vergangenen Mittwoch Backstage bei Wucher Helicopter.

Kummenberg Die Lehre bietet Sicherheit und Abwechslung. Eine Lehrausbildung ist wohl die umfangreichste und spannendste Chance für Jugendliche, den Weg in einen neuen Lebensabschnitt zu beschreiten. Mit der dualen Ausbildung und engagierten Ausbildungsbetrieben wird fachliche Kompetenz vermittelt, und einer erfolgreichen Karriere und Zukunft steht nichts mehr im Weg.

Einen ganz besonderen Ausflug gab es für die Lehrlinge am Kumma. Was ist notwendig, damit ein Hubschrauber in die Luft gehen kann? Wie funktioniert überhaupt ein Hubschrauber? Dies sind alles Fragen, die im Rahmen der Backstage-Tour bei der Firma Wucher eine ausführliche Antwort fanden. Vorab wurde ein Imagefilm der Firma Wucher gezeigt, um einen Einblick in das Wirkungsgebiet des sehr umfangreichen Firmenfelds zu bekommen. In einem kurzen Rückblick wurde die Firmengeschichte, beginnend mit dem Pionier Hans Wucher, aufgerollt.

Das ursprünglich als reine Baufirma gegründete Unternehmen hat seinen Tätigkeitsbereich sukzessive erweitert. Die Lawinenkatastrophe 1954 im Walsertal war für Firmengründer Hans Wucher ein Anlass, sich mit dem Helikopter als Transportmittel auseinanderzusetzen. Mittlerweile sind 14 Hubschrauber an den Standorten Ludesch, St. Anton am Arlberg und Zell am See im Einsatz. Nach einer Führung durch den Wartungsbetrieb, wobei die einzelnen Hubschraubertypen erklärt wurden, stand als Höhepunkt des Tages ein Kurzflug auf dem Programm.

„Mit EXTRIX Lehre amKumma wurde ein überbetrieblicher Ausbildungsverbund geschaffen. EXTRIX stellt ein abwechslungsreiches und praxisnahes Programm für die Ausbildung der Lehrlinge zur Verfügung. Das vielfältige Seminarangebot im Bereich Persönlichkeit, Kommunikation, Motivation, betriebswirtschaftliche Grundlagen oder soziale Kompetenz bis hin zu Nachhilfe mit Lerntypenbestimmung rundet die umfassende Ausbildung in den Lehrbetrieben ab“, so Manfred Böhmwalder (Obmann Wirtschaft am Kumma).

Unter www.extrix.at haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich über das aktuelle Lehrstellenangebot in der Region zu informieren und sich direkt um eine Lehrstelle zu bewerben. LOA