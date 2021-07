"Extremwetter ist direkte Auswirkung der Klimakrise"

Klimaaktivist und Dornbirner Stadtvertreter Aaron Wölfling warnt eindringlich vor den Folgen der Klimakrise. Im VOL.AT-Interview fordert er politisches Umdenken, auch auf regionaler Ebene.

Neben der Pandemie rücken aktuell extreme Wetterereignisse in den Fokus der Berichterstattung. Hitzewellen, Tornados am Festland, die Hochwasserkatastrophe in Deutschland oder die Überschwemmungen in Hallein, Kufstein oder auch in Dornbirn: Für Klimaaktivist und Mitglied der Dornbirner Stadtvertretung Aaron Wölfling ist klar, dass diese "Extremwetter-Ereignisse" ein direktes Resultat der fortschreitenden Erderwärmung sind.