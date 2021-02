Extremismus – digitale Tools zur Prävention

Am 24. Februar wird ein digitaler am.puls-Workshop zum Thema Extremismusprävention angeboten.

Obwohl Social-Media-Plattformen vermehrt Schritte setzen, um Online-Propaganda zu verbannen, werden extremistische Gruppierungen auch weiterhin Wege finden, Jugendliche zu erreichen. Das bedeutet, dass junge Menschen auch in Zukunft in ihren Online-Lebenswelten mit extremistischer Propaganda in Berührung kommen werden, vor allem über Webvideos oder auf Gaming-Plattformen.