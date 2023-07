Extreme Unwetter, Hitzewellen & Co.: Folgen des Klimawandels oder ganz normale Wetterphänomene?

Momentan hört man weltweit ständig von Wetterextremen. Auch in Österreich leiden wir unter Hitze und extremen Unterwettern. Doch kommt es wirklich häufiger zu solchen Wetterlagen? Und sind sie natürliche Wetterphänomene oder Folgen des menschengemachten Klimawandels?

Zahlreiche Beispiele in Österreich

Dazu brauche man auch gar nicht in die weite Welt hinauszuschauen, da sich auch zahlreiche Beispiele in Österreich finden würden: "Wenn wir da zum Beispiel die Tage mit 30 Grad und mehr anschauen, da sehen wir, dass sich diese in den letzten Jahrzehnten in Wien mehr als verdoppelt haben", so Oberhuber. In Graz und Linz würden diese Temperaturen mittlerweile sogar dreimal so häufig auftreten.