Exquisite Circuskunst

Am Wochenende feierte Circustheater aus der Schweiz Premiere im Freudenhaus.

Nach den österreichischen Artisten Sebastian Berger und Michael Zandl die Mitte Woche in Lustenau gastieren, folgt am Freitag die Vorarlberg-Premiere von „ZWÄI“. Dabei sprengen die Schweizer Jonas und Esther Slanzi mit ihrem zeitgenössischen Circustheater die Grenzen der Physik. Zwei völlig konträre Figuren treffen in einem Raum aufeinander, jede mit ihrer eigenen Wahrnehmung beschäftigt. Elegant, voller Einfallsreichtum und Witz, genreübergreifend und in keine Schublade passend bringen die beiden Performance-Künstler Schnelligkeit und Leichtigkeit, Akrobatik, Tricks, Musik und Theater in dieser Parabel auf das Leben und die Liebe in Einklang.