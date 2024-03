In diesem Heizofen entstand die Explosion

In diesem Heizofen entstand die Explosion ©http://www.kapo.sg.ch/

Explosion in St. Gallen: Frau beim Befüllen von Heizofen schwer verletzt

Am Dienstag (19.03.2024), kurz vor 11 Uhr, ist es in einer Büroräumlichkeit in St. Gallen zu einer Explosion beim Befüllen eines Ethanol-Heizofens gekommen. Eine 64-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt. Sie wurde von der Rega ins Spital geflogen.

‌Gemäß jetzigen Erkenntnissen hat eine 64-jährige Frau einen Heizofen mit Ethanol gefüllt. Dabei kam es zur Explosion. Die 64-Jährige wurde durch die Stichflammen in Brand gesetzt, schwer verletzt und erlitt erhebliche Verbrennungen. Sie wurde von der Rega ins Spital geflogen.

Der entstandene Brand konnte von einer Drittperson und anschließend von der zuständigen Feuerwehr rasch gelöscht werden. Im Einsatz standen nebst mehreren Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei St. Gallen auch die Stadtpolizei St. Gallen, der Rettungsdienst mit medizinischem Fachpersonal, die Rega sowie die örtliche Feuerwehr. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft des Kanton St. Gallen hat das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen die Brandursachenermittlung aufgenommen.

