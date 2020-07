Explosion in Liechtensteiner Geschäft

In Triesen wurde ein Geschäft durch einen Brand zerstört, der offensichtlich durch eine Explosion ausgelöst worden war.

Gegen 03:40 Uhr wurde die Landespolizei informiert, dass ein Geschäft an der Landstrasse brenne. Dem Brand sei eine heftige Explosion vorausgegangen. Beim Eintreffen der Feuerwehr Triesen stand das Objekt bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Durch die Wucht der Explosion wurden Trümmer bis über die Landstrasse auf die gegenüberliegende Böschung geschleudert. Personen wurden keine verletzt. Es entstand großer Sachschaden am Gebäude. Die Landstrasse musste rund 90 Minuten gesperrt werden. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.