Experte warnt: Diese Konsequenzen haben Alkohol und Drogen am Steuer

Bei Schwerpunktkontrollen am vergangenen Wochenende wurden mehrere Lenker unter Drogen- und Alkoholeinfluss angehalten. Jürgen Wagner vom ÖAMTC Vorarlberg im VOL.AT-Interview über die Konsequenzen, Nachschulungen und verkehrspsychologische Untersuchungen.

Bei zwei Schwerpunktaktionen in Vorarlberg hat die Polizei am vergangenen Samstag 15 Autolenkern wegen einer Bewusstseinsbeeinträchtigung durch Alkohol oder Drogen die Weiterfahrt untersagt. Für Verkehrsteilnehmer unter Drogen- und Alkoholeinfluss kann dieser mitunter schwere Folgen haben. “Die Konsequenzen sind unterschiedlich”, erklärt ÖAMTC-Experte Jürgen Wagner im VOL.AT-Interview. Es komme dabei nicht nur auf die Art des Führerscheines an, sondern auch darauf wie beeinflusst man durch den Konsum sei. “Bei Probeführerscheinbesitzern ist die Sache sehr prekär”, so Wagner. Schon bei 0,1 Promille kann die Probezeit verlängert werden, Geldstrafen können fällig werden und es kann auch ein Führerscheinentzug erfolgen.