Amann poltert gegen Straßenverkehrsnovelle

"Das Novelle der Straßenverkehrsordnung betreffend Drogenlenker schießt weit über das Ziel hinaus und erhöht neuerlich die Ungleichbehandlung von Drogenkonsumenten gegenüber Alkoholkonsumenten", schimpft der "Legalize Österreich"-Obmann in einer heutigen Aussendung.

Drogenlenker eindeutig benachteiligt

Amann stellt in seiner heutigen Aussendung zuerst klar, dass Drogen- und Alkolenker im öffentlichen Verkehr nichts zu suchen haben, führt dann aber aus: “Mit dem neuen Vorschlag der Bundesregierung werden sogenannte Drogenlenker eindeutig benachteiligt. Unsere Forderung nach Einführung einer Grenzmenge speziell bei Cannabiskonsum wird ignoriert.” Während andere Staaten wie beispielsweise Deutschland eine Grenzmenge von zumindest 0,1 Nanogramm festsetzten, werde in Österreich schon bei geringsten Mengen bestraft, lautet sein Vorwurf an die Regierung. Es komme in der Praxis laufend vor, dass Menschen, welche am Vortag Cannabis konsumierten, am Folgetag nüchtern unterwegs waren und der Bluttest einen Wert von eben 0,1 NG zeigte, der Führerschein entzogen wurde. Oder dass Lenker, welche in Deutschland erwischt worden waren, dort nicht bestraft wurden, von den zuständigen österreichischen Führerscheinbehörden die Fahrerlaubnis entzogen und bestraft wurden.