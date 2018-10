Experte erwartet europaweites Blackout in den nächsten fünf Jahren

Tausende Haushalte, besonders in Kärnten und der Steiermark, sind derzeit ohne Strom. Solche regionalen Schwierigkeiten werden meistens auch rasch wieder gelöst. Doch was würde passieren, wenn es österreichweit oder sogar europaweit keinen Strom mehr gäbe?

Energie-Experte Herbert Sarugg beschäftigt sich schon seit 2011 mit den Auswirkungen, die ein europaweites Blackout auf Österreich hätte. “Im Hinblick auf die derzeitigen Entwicklungen erwarte ich in den nächsten fünf Jahren ein Blackout”, so Saurugg.

An den Ernstfall denken

Experten raten dazu, an den Ernstfall zu denken. “In Österreich ist ein Großteil der Verkabelung glücklicherweise bereits unter der Erde”, erklärt Saurugg. So seien Ausfälle eigentlich die Ausnahme und passieren meist nur lokal begrenzt, so sei immerhin noch Hilfe von außen möglich.