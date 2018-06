Experimentierend leichter lernen

Im Experiment begreifen Schüler vieles leichter. Dieser Erkenntnis folgen zwei mobile Container, mit denen die Wirtschaft im Walgau bei Schülern das Interesse am praktischen Werken weckt: Die „Walgauer Werkboxen“ und die „Walgauer Experimente“.

FRASTANZ Das Werkzeug in der Hand steigert den technischen Sachverstand, und Experimentieren ist oftmals leichter als Studieren: Kürzlich wurden in Frastanz die frisch kreierten „Walgauer Werkboxen“ und die „Walgauer Experimente“, ein Angebot des Projektes „Handwerkliche Talente entdecken.entwickeln.fördern“ der Wirtschaft im Walgau im Rahmen einer Infoveranstaltung vorgestellt. Zwei prall gefüllte Anhänger erlauben 350 Experimente und Versuche und stehen Schulen von 8 bis 12 Jahren ab sofort zum Verleih bereit. Praktisches Lernen findet durch Experimentieren statt.

Sehen, tasten, hören, schmecken: Kinder und Jugendliche verstehen Abstraktes durch praktisches Erproben besser und leichter. Diese Idee erntete viel Lob und Anerkennung. Die Walgauer Werkbox besteht aus den sechs Bereichen Holzbox, Strombox, Baubox, Metallbox, Wasserbox und Menschbox. Kreativität, Spaß, Motivation zum selbständigen Denken und Schaffen sowie das Erkennen eigener Talente stehen im Vordergrund. „Die Freude am Experiment lässt Kinder Abstraktes besser verstehen“, hob der Appenzeller Lehrer Gerd Oberdorfer hervor, der unzählige Experimente entwickelte und in Büchern dokumentierte. Unterstützt und begleitet werden die Schüler von den „Seniorenfüchsen“, Profis aus dem Handwerk, die ihr Wissen gerne an die jungen Menschen weitergeben.