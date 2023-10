Expedition ins Reich der Fische

Die 4 a Klasse der VS Leopold erlebte einen spannenden Vormittag inatura.

Dornbirn. Die 4a Kinder der Volksschule Leopold erlebten kürzlich ein lehrreiches Abenteuer ganz im Zeichen der Fische. In der inatura tauchten die jungen Nachwuchsforscher in die faszinierende Welt der Wasserbewohner ein. Gemeinsam mit Museumspädagogin Susanne Stadelmann erforschten die Kinder spielerisch die Biologie.

Nach dieser Einführung ging es weiter in den inatura-Schulklassenraum, wo die Kinder von Susanne Stadelmann mehr über die Anatomie der Fische erfuhren. Besonders fasziniert waren diese vom Vergleich zwischen dem Blauwal, einem Säugetier, und den Fischen, die sich durch die Art, wie ihre Flossen bewegen, von den Säugetieren unterscheiden. Ein weiterer Höhepunkt des Vormittags war schließlich ein amüsantes Frage-Antwort-Spiel, bei dem die jungen Entdecker ihr Wissen über die Welt der Fische unter Beweis stellten. Weiters zeigte die Museumspädagogin dann verschiedene Formen von Fischeiern.

Anschließend ging es dann ein paar Stockwerke tiefer in den Lebensraum Wasser. Dort erhielten die Viertklässler Umrissblätter, auf denen diverse heimische Fischarten abgebildet waren. Die Aufgabe bestand dann darin, den jeweils richtigen Fisch im Schauraum zu finden und den passenden Namen zuzuordnen, wobei sich die Leopold-Kinder als wahre Experten erwiesen und viel Lob für die richtig erratenen Lösungen erhielten. Zum Schluss widmeten sich die jungen Naturforscher noch den lebendigen Bewohnern im inatura-Aquarium an. Dort konnten sie die Fische in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten und den faszinierenden Tieren ganz nah kommen. (cth)