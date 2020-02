Exo-Bionic - Ein futuristischer Kampfroboter

Ein riesiges Exo-Skelett, mit dem man in Zukunft Roboter-Kämpfe ausführen kann: Ist es tatsächlich denkbar, dass vom Menschen gesteuerte Roboter Teil der näheren Zukunft werden?

Vier-Tonnen-Konstruktion

Wie Tippett erklärt, wird das Gerät nur von Menschen gesteuert. Es sei nichts automatisiert und daher liege es am Können und den Fähigkeiten des Piloten, alles bedienen zu können. Der Pilot sitzt in der Mitte und schnallt sich dabei an. Durch den Bau ergeben sich bestimmte Einschränkungen. So darf der Pilot nur maximal 1,80 Meter groß sein und 75 Kilogramm wiegen. Durch die Bewegungen des Piloten wird die Maschine gelenkt.