Exkursion – Meisterhaft bewirtschaftete Wiesen

Samstag, 6.Juni 2020, von 9.00 bis 12.00 Uhr, Treffpunkt in der Badidastraße 25, Göfis

Aus langjähriger Erfahrung weiß viel über die Artenvielfalt und die richtige Bewirtschaftung zu berichten. Auch ist es ihm wichtig zu vermitteln was in den Randbereichen der Nutzflächen (Randflächen, Wegränder, Böschungen, Heckenstreifen) für die Artenvielfalt getan werden kann. In der von ihm gepflegten Streuewiese wächst sogar die Sumpfgladiole, um deren Erhaltung man sich europaweit bemüht. Begleitet wird die Exkursion von Simone König vom Netzwerk blühendes Vorarlberg, die Landschaftsplanerin steuert Wissen rund um insektenfreundliche Gestaltung im eigenen Umfeld bei.