Exkursion: Barock im Klostertal

Im Klostertal Museum ist derzeit die Ausstellung „Barock. Eine Epoche und ihr Erbe“ zu sehen.

Zum Thema derselben findet eine Exkursion statt, bei der die barocken Kirchen zwischen St. Leonhard und Stuben am Arlberg besucht werden. Der Bus bringt uns zu diesen Stationen, wobei die einzelnen Kirchen besucht werden. Im Mittelpunkt stehen die barocken Kunstwerke in St. Leonhard, Braz, der Heilig-Kreuz-Kirche in Dalaas und den Kirchen in Wald am Arlberg, Klösterle und Stuben. Dabei wird das Schaffen von Künstlern des 17. und 18. Jahrhunderts thematisiert, wobei jene aus dem Tiroler Oberland besonders viele Spuren hinterlassen haben.