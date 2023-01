Exklusiver VN-Sporttalk mit Hermann Maier in Lech

Die Ski-Legende traf VN-Chefredakteur Gerold Riedmann zu einem Gespräch mit geladenen Gästen in Lech.

Am Abend vor dem Weißen Ring, der legendärsten Skirunde der Alpen, traf Hermann Maier Freitagabend VN-Chefredakteur Gerold Riedmann zum exklusiven VN-Sporttalk für geladene Gäste im Hotel Post in Lech. Die Ski-Legende sprach über sein Leben als Skirennläufer, über Erfolge sowie Misserfolge.

Sieh dir hier das Interview in ganzer Länge an.

Der Weiße Ring, das Rennen in Lech Zürs, hat internationalen Kultstatus. Ambitionierte Wintersportler(innen) nahmen auch dieses Jahr wieder am Rennen teil und lieferten sich einen spannenden Wettkampf. Einheimische wie Gäste folgten dem Ruf des Rennens, um in unterschiedlichen Altersklassen den Sprung aufs Stockerl zu wagen.