Exklusiver Alpinale-Empfang mit Programmeinblicken

Bludenz (sco). Ihren Sponsoren und Partnern zeigte die Leitung des Kurzfilmfestivals Alpinale kürzlich eine handverlesene Auswahl an Kurzfilmen aus dem diesjährigen Programm.

Allen, die das kulturell hochstehende Ereignis in der Remise und am Raiffeisenplatz überhaupt erst ermöglicht haben, wollte die Festivalleitung “nochmals separat Danke sagen”, so Intendantin Manuela Mylonas. Gemeinsam mit LAbg. Christoph Thoma, Stadtrat für Kultur und Vereinswesen, freute sie sich über die guten Rückmeldungen nach der Vorführung von vier internationalen Filmen, die einen ganz guten Einblick in die Bandbreite des Festivals gaben – “von ernst, tragisch bis lustig und schräg”, sagte Mylonas.