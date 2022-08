Exklusiver ALPINALE-Empfang im Städtle

Wiebke Meyer (l.) und Anna Engstler (beide Alpenregion) mit Jakob Glawitsch (Val Blu) beim exklusiven ALPINALE-Empfang bei und in der Remise in Bludenz

Die Alpenstadt Bludenz zieht diese Woche mit der 37. ALPINALE wieder die Freunde des Kurzfilms an. Je nach Wetterlage werden insgesamt 60 Werke aus 22 Ländern am Raiffeisenplatz oder in der Remise gezeigt.

“Neben dem internationalen Programm stehen in der Kategorie ‘v-shorts’ auch 16 Produktionen aus Vorarlberg im Fokus. Ein Kinder- und Horrorfilm-Special wird ebenfalls geboten. Ein eigenes Programm ist auch den zukunftsträchtigen Virtual-Reality-Filmen gewidmet”, informiert der Veranstalter. Eine handverlesene Auswahl an Kurzfilmen aus dem diesjährigen Programm wurde den Sponsoren und Partnern dieser Tage in der Remise gezeigt. Festivalleiterin Manuela Mylonas, Vizebürgermeisterin Eva Peter und der Landtagsabgeordnete Christoph Thoma freuten sich vor Beginn des etwa dreiviertelstündigen Kurzfilmprogramms über den Besuch vieler bekannter Persönlichkeiten. Unter ihnen befanden sich Barbara Bitsche und Elisabeth Strassmair (Raiffeisen), Arno Sprenger (Sparkasse), Katharina Gartmann und Teddy Maier (Wirtschaftskammer), Christoph Schmid und Karoline Lampert (Kabel TV Lampert), Manuel Bitschnau (Montafon Tourismus), Wolfgang Burtscher (Getzner Textil) mit Tochter Sina, Belinda Müller und Catharina Bortuluzzi (Angelbird).

Mona Ida und Fahsi musizierten