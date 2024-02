Exhibitionist auf E-Scooter sorgte für Aufsehen

In Kornwestheim sorgte ein Exhibitionist für Aufsehen, als er am Montag mit einem erigierten Penis auf einem E-Scooter durch die Stadt fuhr. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Montagnachmittag ereignete sich in der Stadt Kornwestheim, Landkreis Ludwigsburg, ein ungewöhnlicher Vorfall. Eine 31-jährige Fußgängerin wurde Zeugin, wie ein Mann auf einem E-Scooter mit offen zur Schau gestelltem erigierten Penis an ihr vorbeifuhr. Der Vorfall ereignete sich auf der Karl-Joos-Straße, zwischen der Gerokstraße und der Lessingstraße, auf dem Weg zum Rathaus.