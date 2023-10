Ex-Starmaniac Noah: Ein neuer Künstlername und ein Neuanfang

Startschuss Starmania

Passend zum Titel des Albums vertonte Noah darin seinen musikalischen Werdegang, der mit seiner Teilnahme an der Casting-Show Starmania richtig ins Rollen kam. „Ich durfte bei Starmania tolle Erfahrungen sammeln und habe viele neue Menschen kennengelernt, die mich nun unterstützen und gleichzeitig versuchen, alles aus mir herauszuholen“, erzählt Noah.

Auftritt beim Szene Openair

Der 23-Jährige beendete kürzlich sein Lehramtsstudium und möchte sich von jetzt an wieder ganz seiner Singer und Songwriter-Karriere widmen. „Ich möchte viele meiner Songs nur mit der Gitarre und dem Klavier schreiben, denn so habe ich damals angefangen“, erklärt der Musiker. Auf die Frage nach dem bisher liebsten Moment seiner Karriere, antwortet Noah mit leuchtenden Augen: „Meinen Auftritt beim Szene Openair in Lustenau.“