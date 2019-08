Ex-Profi stÃ¼rmt fÃ¼r den HSC

Der dreimalige EBEL Champion Martin Mairitsch wechselt zu seinem Heimatverein nach Hohenems.

Der gebürtige Hohenemser Martin Mairitsch kehrt nach einer erfolgreichen Karriere zu seinem Stammverein nach Hohenems zurück. Rund 330 Spiele in der Erste Bank Eishockeyliga mit drei Meistertiteln in Salzburg und Linz, sowie 297 Einsätze in der zweiten österreichischen Liga und zahlreiche Einsätze in den verschiedenen Nationalteams sind die eindrucksvolle Bilanz des 33-jährigen Stürmers. In den letzten Jahren spielte der Emser in der Alps Hockey League bei der VEU Feldkirch und war auch bei den Montfortstädtern eine wichtige Mannschaftsstütze. „Der Aufwand in der Alps Hockey League wurde neben einem Vollzeitjob und einer Familie aber einfach zu groß, weshalb die Entscheidung zugunsten Hohenems fiel. Zudem war es schon lange ein offenes Geheimnis, dass ich zum Abschluss meiner Karriere wieder nach Ems zurückkehren wollte“, so der Heimkehrer über die Beweggründe für die Nibelungenstadt.