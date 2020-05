Ex-Nationalspieler und Torjäger wird Trainer

FC Götzis hat einen neuen Coach gefunden

GÖTZIS. Trainerwechsel beim Vollbad FC Götzis (1. LK). Aus gesundheitlichen Gründen beendet Josef Schwendtner (60) seine Trainertätigkeit in der Kummenberggemeinde. Mit Thomas Beck (39) hat Götzis schon einen Nachfolger gefunden. Der 39-jährige Stürmer trug 92 Mal das Dress des Liechtensteinischen Nationalteams und schoss fünf Treffer. Für Thomas Beck, der nach drei Jahren Coach in Triesenberg nun in Götzis die erste Station im Ländle als Trainer in Angriff nimmt, war die aktive Zeit bei den damaligen Regionalligaklubs Hard, Feldkirch und Rankweil sehr erfolgreich. Beim Wolfurter Hallenmasters wurde Thomas Beck mehrmals als bester Torschütze und bester Spieler des Turnieres ausgezeichnet.