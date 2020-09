Ex-Nationalspieler für die Steinböcke

Der ehemalige EBEL Profi und ungarische Nationalspieler Daniel Fekete verstärkt den SC Hohenems.

Hohenems . Beim Hohenemser Eishockeyclub gehen die Vorbereitungen für die Meisterschaft in der neugeschaffenen Superliga weiter. Mit Daniel Fekete wechselt ein nicht unbeschriebenes Blatt in die Nibelungenstadt.

Der in Budapest geborene Fekete ist im Ländle bereits seit über 20 Jahren bestens bekannt. Der Stürmer spielte im Bregenzerwald, Feldkirch, Lustenau und Dornbirn ehe er zu den Graz 99ers wechselte. Nach weiteren Stationen in Dornbirn, Trondheim und Szekesfehervar kehrte der Ungar 2011 wieder ins Ländle zurück zu den Dornbirn Bulldogs. In den vergangenen acht Saisonen stürmte Fekete nun für die VEU Feldkirch in der Alps Hockey League und gehörte mit seiner Erfahrung zu den Führungsspielern im Team. „Der Aufwand in der Alps Hockey League zusammen mit Arbeit und Familie wurde von Saison zu Saison größer, daher meine Entscheidung in Hohenems meine Karriere ausklingen zu lassen“, begründet der 38-Jährige seinen Wechsel zum HSC.