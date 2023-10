Ex-Justizsektionschef Christian Pilnacek ist tot

Der frühere Jurist und Spitzenbeamte des Justizministeriums, Christian Pilnacek, wurde im Alter von 60 Jahren tot aufgefunden, wie "profil" zuerst berichtete.

Christian Pilnacek hat sich über die Jahre einen Namen im Justizministerium gemacht. Er begann seine Karriere im Jahr 1992 als Richter und trat im Oktober 1999 in das Ministerium ein. Dort erklomm er schnell die Karriereleiter und wurde im Herbst 2010 mit der Leitung der damals neu geschaffenen Sektion Strafrecht betraut. Sein kontinuierlicher Aufstieg gipfelte im Jahr 2018, als er zum Generalsekretär im Justiz-Ressort ernannt wurde.

Kontroversen und Öffentlichkeit

In den letzten Jahren wurde Pilnacek allerdings durch Kontroversen mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bekannt. Ein Prozess, der aus diesen Auseinandersetzungen resultierte, endete für ihn mit einer Geldstrafe in Höhe eines Monatsgehalts. In anderen Punkten des Verfahrens wurde er jedoch freigesprochen.