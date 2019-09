Ex-Judoka Seisenbacher nach Wien ausgeliefert

Der österreichische Ex-Judoka Peter Seisenbacher ist am Donnerstag von der Ukraine ausgeliefert worden.

Der Ex-Sportler befand sich am Nachmittag in einem Flieger nach Wien und wird dann in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert, bestätigte Gerichtssprecherin Christina Salzborn.

Ex-Sportler kam mit Flieger aus Lemberg

Der österreichische Rechtsvertreter von Peter Seisenbacher, Bernhard Lehofer, hat gegenüber der APA bestätigt, dass sein Mandant am späteren Nachmittag in Wien landen sollte. Der Flieger war in Lwiw (Lemberg) in der Ukraine gestartet. Sein ukrainischer Anwalt wollte keine Angaben zur Auslieferung machen.