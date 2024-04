Ex-GNTM Kandidatin drohen drei Jahre Knast: „Ich sitze in der Falle“

„Ich wende mich an euch, weil ich Angst habe. Angst um das Leben meiner Tochter, mein Leben.“ Mit diesen dramatischen Worten wendet sich Laura Weyel (38), Drittplatzierte bei „Germany’s Next Topmodel“ 2010, an ihre Follower. Auf der indonesischen Insel Bali lebt sie ihren Traum – doch der verwandelt sich gerade in einen Albtraum.

Laura Weyel drohen Verhaftung, knapp drei Jahre Gefängnis und hohe Geldforderungen. Auf Instagram hat sie deshalb einen Hilferuf gepostet: Zwei Videos, in denen sie weinend ihre ausweglos scheinende Situation erklärt. „Ich bin hier auf Bali in einer sehr gefährlichen und unfairen Situation“, sagt sie in die Kamera. „Ich sitze in der Falle, ohne Rechte, als jemand aus dem Westen.“

Mit geröteten Augen spricht das Ex-Model in die Kamera, sie sieht erschöpft aus. Immer wieder bricht Laura in Tränen aus, vor allem wenn es um ihre Tochter Seven (7) geht. Weyels einzige Hoffnung: finanzielle Unterstützung ihrer Community.

„Ich lag nackt im Garten, sie filmten“

Aber von vorn: Laura lebt mit ihrer Tochter und ihrem Freund James auf Bali in einer Traumvilla mit Blick aufs Meer. Sie arbeitet als Yogalehrerin und Coach.

Doch genau vor einem Jahr, wie Weyel im Video erzählt, begann das Drama. Der Vermieter vernachlässigte Pool und Garten. Außerdem habe keine einzige Tür im Haus geschlossen, und in der Nachbarschaft und in ihrem Haus gab es Einbrüche. Nach Weyels Darstellung bat sie den Vermieter monatelang, die Mängel zu beseitigen – ohne Reaktion. Daraufhin kürzte sie die Miete.

Der Vermieter drehte laut Weyel das Wasser ab, schnitt die Stromkabel durch, wollte sie hinauswerfen. Dann der nächste Schock: Etwa 20 Menschen drangen im Februar in ihr Zuhause ein. „Diese Leute stürmten buchstäblich die Villa“, berichtet Weyel im Video. „Ich lag nackt im Garten, sie filmten.“ Auch ein Beamter und ein Polizist sollen darunter gewesen sein.

Nicht genügend Beweise

Die Gruppe habe Gegenstände der Familie aus der Villa geworfen: „Sie drohten, uns zu packen und mein Kind mitzunehmen.“ Als sie in das Zimmer der Tochter eindringen wollten, stellte sich Weyel davor. Sie habe eine Frau am Nacken gepackt und weggeschoben. „Ich habe niemanden verletzt, ich habe mich verteidigt und mein Kind beschützt“, beteuert die Ex-GNTM-Kandidatin. Sie selbst hatte sich dabei ihren Fuß an einer Tür verletzt, der blutete und anschwoll.

Weil sie versuchte, die Menschen am Eindringen in ihr Zuhause zu hindern und die Frau körperlich angegriffen hatte, sei sie angezeigt worden – nicht in einer Zivil-, sondern in einer Strafsache. Das bringt eine potenziell höhere Strafe mit sich. Der Versuch ihrerseits, den Vorfall bei der Polizei anzuzeigen, scheiterte. „Sie sagten, ich habe nicht genug Beweise“, so Weyel im Video. „Sie sahen meinen dunkel verfärbten Fuß an und sagten, sie könnten keine Verletzung sehen.“

Sie selbst dagegen muss nun Konsequenzen befürchten: Nach Informationen der BILD gilt Weyel als Verdächtige im Fall einer Körperverletzung. Dafür sieht das indonesische Strafgesetzbuch (Artikel 351) eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren und acht Monaten vor.

Keine Ausreise möglich

Seitdem bestimmt Angst das Leben der jungen Mutter: „In den letzten Tagen haben sie mir gedroht, mich zu verhaften und ins Gefängnis zu werfen.“ Wer genau Anzeige erstattet hat und sie bedroht, sagt sie nicht.

Anwälte verlangen ihr zufolge ein hohes Honorar im Voraus. Geld, das sie nicht hat. „Ich fühle mich machtlos und kann das Land nicht verlassen. Ich würde am Flughafen verhaftet werden, weil es um eine Strafsache geht.“ Auch das deutsche Konsulat könne ihr nicht helfen.

Untergetaucht

Laura Weyel ist verzweifelt. „Wir sind derzeit untergetaucht. Niemand weiß die Adresse“, sagt sie zu BILD. „Unser Ziel ist es, Bali zu verlassen, da es nicht mehr sicher ist. Alles ist korrupt. Ich will mein Kind schützen und erstmal zurück nach Deutschland kommen.“

Jeden Augenblick befürchtet sie, dass die Polizei hereinstürmt und sie festnimmt. „Ich mache mir Sorgen um mein Kind. Es ist sehr schwer für sie, sie weint.“

Was Weyel noch tun kann? Sie bittet darum, Yogakurse mit ihrem Lebensgefährten James zu buchen, bittet um Spenden im Internet. Damit sie Anwälte, Kaution und Lebensunterhalt bezahlen kann – sie rechnet mit Kosten von 30 000 Euro.