Ex-Casinos-Vorstand Hoscher bekommt Notenbank-Pension

Der ehemalige Casinos-Vorstand Dietmar Hoscher war drei Jahre lang in der Nationalbank beschäftigt und ist dort seit 1989 dauerkarenziert. Nun hat er Anspruch auf eine OeNB-Pension.

Hoscher habe in der OeNB von 1986 bis 1988 als volkswirtschaftlicher Referent gearbeitet und sei seither dauerkarenziert - was ihm nach dem damaligen Dienstrecht eine OeNB-Pension sichere. "Dem Vernehmen nach geht es um rund 50.000 Euro brutto im Jahr. Bei 14 Auszahlungen wären das rund 3.570 Euro brutto im Monat" und damit mehr als doppelt so viel wie eine durchschnittliche Alterspension in Österreich, so die Zeitung.