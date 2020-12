Ex-Altach Stürmer spielt nun für SW Bregenz

Der Eliteligaklub schnappt sich ein 26-jähriger Schweiz-Türke

Nach Innenverteidiger Lucho Infante (28) und dem Deutschen Dennis Blaser (24) holt VN.at Eliteligaklub SW Bregenz mit Sinan Seyfettin Akdeniz (26) schon die dritte Neuerwerbung ins Immo-Agentur Stadion. Der 26-jährige Schweiz-Türke ist in Vorarlberg keine Unbekannte. Der gelernte Stürmer hat von 2018 bis Mitte 2020 bei der zweiten Kampfmannschaft von SCR Altach in der Westliga gespielt. Allerdings hat Akdeniz verletzungsbedingt monatelang nicht spielen können. Nach seinem Kurztripp beim Schweizer Underdog Arbon 05 wechselt Akdeniz nun in die Vorarlberger Landeshauptstadt und will nochmals durchstarten, die Qualität hat er auf alle Fälle. „Wir brauchen um die Ziele zu erreichen einen guten und breiten Kader. Unser Anspruch ist immer der erste Tabellenplatz im Frühjahr. Wir müssen auch Spieler haben, die den Unterschied am Ende ausmachen“, sagt SW Bregenz Trainer Michael Pelko.