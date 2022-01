Eventmanagerin Nicole Speckle übernimmt Veranstaltungsleitung

Die Wolfurter Veranstaltungsorte CUBUS, das Vereinshaus und - bald auch - das Schloss Wolfurt kommen in bewährte Hände.

Zwei Jahrzehnte Kompetenz

Die langjährige Veranstaltungsmanagerin Nicole Speckle kann auf umfangreiches und langjähriges Know how bauen. Sie war im Festspiel- und Kongresshaus tätig, bevor sie im Harder „Spannrahmen“ als kompetente Gemeindesaalmanagerin fungierte. Nach fünf intensiven Aufbaujahren trat sie im Frühjahr 2020 eine neue Herausforderung als Geschäftsleiterin von Seidl Catering an. Nun kehrte die Harderin zu 100 % in die Veranstaltungsbranche zurück. „Ich wurde in der Marktgemeinde Wolfurt herzlichst empfangen und habe bereits tausend Ideen! Ich freue mich sehr über die neue Herausforderung – mein Herz schlägt für die Eventbranche“, so Nicole Speckle. Vizebürgermeisterin Angelika Moosbrugger in deren Ressort diese Agenden fallen, freut sich im Namen der Marktgemeinde Wolfurt sehr die Events in die bewährten Hände von Nicole Speckle zu legen. Speckle hat ihr Büro im 1. Stock des Rathauses Wolfurt.