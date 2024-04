Torfbrand in Bregenz (Symbolbild)

Evakuierung eines Mehrparteienhauses in Bregenz

Am 20. April 2024 gegen 21.00 Uhr wurde in einem Mehrparteienhaus in Bregenz ein hörbarer Rauchmelder sowie Rauch- und Brandgeruch gemeldet.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Evakuierung mehrerer Stockwerke durch die Polizei vorgenommen. Bei der betroffenen Wohnung wurde die Eingangstüre durch die Feuerwehr geöffnet und darin ein Kochtopf mit verbranntem Essen vorgefunden.

Personen befanden sich keine in der Wohnung, es wurde niemand verletzt. Nach der Belüftung des Gebäudes wurde die Evakuierung aufgehoben und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurück. Vor Ort waren 30 Kräfte der Feuerwehr, 3 Sanitäter sowie 8 Polizeibeamte im Einsatz.