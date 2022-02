Eva Zellhofer ist ein begehrtes Model

Nach Fotoshooting in Oman sorgt Ex-Missis Austria Eva Zellhofer für großes Aufsehen.

Die ehemalige Missis Austria, Eva Zellhofer , gebürtig aus Alberschwende und wohnhaft in Lochau, wird immer noch oft in verschiedenen renommierten internationalen Fashion Portalen veröffentlicht.

Grund für den Bericht in den ausländischen Printmedien war das internationale Fotoshooting von Model Eva Zellhofer, welches im Dezember letzten Jahres im Sultanat Oman entstanden ist. „Ich bin megastolz auf das internationale mediale Interesse“, sagt sie. Für das Vorarlberger Model, das im Jahr 2017 bereits auf dem internationalen Catwalk in Las Vegas Mode vorführte, ein weiteres Highlight in ihrer langjährigen Modelkarriere. Weitere Auftritte auf der europäischen Bühne sind noch in Planung.