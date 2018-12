Eva Pinkelnig zum zweiten Mal in den Top-Ten

Nach dem siebenten Endrang wurde die Dornbirnerin Eva Pinkelnig in Lillehammer Zehnte.

In der zweiten Konkurrenz von der Normalschanze in Lillehammer machten die ÖSV-Skispringerinnen wieder einen Schritt nach vorne. Daniela Iraschko-Stolz landete als beste Österreicherin auf Platz 6, Eva Pinkelnig schaffte als Zehnte ebenso den Sprung in die Top Ten. Einen Überraschungssieg feiert die Russin Lidiia Iakovlea vor Maren Lundby (NOR) und Elma Klinec (SLO).

Daniela Iraschko-Stolz verbesserte sich mit einem Sprung auf 94 Meter von Platz 12 nach dem ersten Durchgang nochmals um sechs Plätze auf Rang 6. Ebenso Eva Pinkelnig konnte sich im Verlauf des Wettkampfes steigern, eine Weite von 94,5 Meter brachte ihr eine Verbesserung von Platz 15. im ersten Durchgang auf Platz 10 in der Endabrechnung.