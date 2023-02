Eva Pinkelnig nur von Althaus geschlagen

Dornbirnerin sprang in Rasnov erneut auf das Podest.

Eva Pinkelnig landete am Freitag beim Skisprung-Weltcup in Rasnov (ROU) auf dem zweiten Platz hinter der Deutschen Katharina Althaus, die der Vorarlbergerin mit der Tageshöchstweite von 98,5 Metern den obersten Stockerlplatz wegschnappte. Das Podest komplettierte diesmal Eirin Maria Kvandal aus Norwegen.

Der jungen ÖSV-Athletin Julia Mühlbacher gelang als Siebente ihr bisher bestes Weltcup-Ergebnis. Jacqueline Seifriedsberger landete als Neunte ebenfalls in den Top-Ten. Hannah Wiegele beendete den Bewerb auf dem 29. Platz. Am morgigen Samstag steht in Rasnov ein weiterer Einzelbewerb der Damen sowie ein Einzelbewerb der Herren am Programm.