Eva Pinkelnig kürt sich zur Doppelstaatsmeisterin

Eva Pinkelnig und Mario Seidl krönten sich in Hinzenbach zu Doppelstaatsmeistern im Skispringen beziehungsweise in der Nordischen Kombination.

Nachdem Pinkelnig bereits am Donnerstag auf der Großschanze in Bischofshofen (HS 140) gewonnen hatte und Seidl beim anschließenden Rollerlauf der Kombinierer ebenfalls den Meistertitel eroberte, legten die beiden am Sonntag beim zweiten Teil der heimischen Staatsmeisterschaften auf der Normalschanze in Hinzenbach nach. Die Vorarlbergerin Eva Pinkelnig siegte beim Damenspringen, das so wie ich die Herrenbewerbe nach dem ersten Durchgang aufgrund des starken Windes beendet werden musste. Mario Seidl ging beim anschließenden Rollerlauf der Kombinierer über 10 Kilometer als Erster durchs Ziel.