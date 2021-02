Eva Pinkelnig gibt in Rumänien schon ihr Comeback

Die Weltcup-Dritte vom Vorjahr wird in das Konzert der Großen zurückkehren.

Gute Nachrichten vom österreichischen Skisprung-Lager. Nach einem Trainingssturz im Dezember des vergangenen Jahres, bei dem sich die 32-jährige Vorarlbergerin Eva Pinkelnig einen Milzriss zugezogen hatte, wird die Weltcup-Dritte des Vorjahres diese Woche in Rasnov (ROU) in den Weltcup zurückkehren.

Die jüngsten Entwicklungen stimmten die Athletin und ihre Betreuer dabei dermaßen zuversichtlich, dass in den vergangenen Tagen intensiv an einer Rückkehr in den Weltcup, rechtzeitig vor dem Beginn der Ski-Weltmeisterschaft der Nordischen (23. Februar bis 7. März), gearbeitet wurde.