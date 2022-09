Europas Ukraine-Kurs, teure Medikamente und "Offtober"

Die Studiogäste bei "Vorarlberg LIVE" sind heute der Migrationsexperte Gerald Knaus, der Kammerpräsident der Vorarlberg Apotheker Christof van Dellen und Linda Meixner, die Gründerin vom Offline Institute.

Bereits vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine mahnte der Experte Gerald Knaus im Studio von Vorarlberg LIVE: "Wir haben eine Welt, in der es notwendig ist, dass mehr Länder in der Lage sind, Menschen in Not zu helfen". Über sechs Monate lang wütet der Krieg nun vor den Toren Europas. Der Soziologe und Gründungsdirektor der Denkfabrik European Stability Initiative Gerald Knaus gibt heute bei "Vorarlberg LIVE" im Gespräch mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer unter anderem einen Einblick über die zentralen Interessen Europas und jenen der USA im Ukrainekonflikt.