Europas größtes Tanzevent macht in der Werkstattbühne Bregenz Halt

Europas größtes Tanzturnier für Dance Crews macht schon zum 4. Mal im Ländle Halt.

Über 800 Teilnehmer und über 1200 Zuschauer werden am Samstag 11.05.19 in der Werkstattbühne in Bregenz erwartet.

Der renommierte Tanzverein Move4Style unter der Leitung von Vereinsobmann Fatmir Zuberi und sein Team sind örtlicher Veranstalter der großen Turnierreihe und veranstalten in Bregenz somit auch die Österreichische Meisterschaft der European Masters. Die Besten qualifizieren sich für das große Finale am 09.11.19 in Ludwigshafen, bei dem über 2.500 Teilnehmer und 6.000 Zuschauer erwartet werden. Die dance Crews werden verschiedenste Styles von Hip Hop über Street dance, Contemporary und Jazz präsentieren und die Zuschauer, sowie die Fanclubs werden die Halle zum Beben bringen.