Europas erste Betonfassade aus dem 3D-Drucker steht in Götzis

Die Vorarlberger Unternehmen Concrete 3D und CRE Panel haben ein einzigartiges Projekt verwirklicht: eine Betonfassade aus dem 3D-Drucker. 74 individuell gemusterte Paneele umhüllen ein Einfamilienhaus in Götzis.

"Mit dem Projekt wollen wir für Architekten und Bauherren die Möglichkeiten von 3D-Druck mit Beton veranschaulichen", sagt Markus Loacker, Geschäftsführer der beiden beteiligten Unternehmen. CRE Panel in Götzis ist spezialisiert auf Betonfertigteile mit Textilbewehrung, Concrete 3D in Nüziders auf 3D-Druck mit Beton. Dieser ermöglicht die Freiformproduktion ohne Schalung. So wurden im konkreten Projekt 74 Paneele gedruckt, die meisten davon sind über drei Meter lang, sechzig Zentimeter breit und zwei Zentimeter dick. Die ganz in Weiß gehaltene Fassade ist unsichtbar befestigt, wasserabweisend und hinterlüftet und trägt ein Muster aus Dreiecken.