Europas Downhill-Elite zu Gast im Brandnertal

Spannende Momente sind auch heuer wieder garantiert, wenn von 25. bis 27.Juni die besten Downhiller Europas im Bikepark Brandnertal um den Sieg im IXS European Downhill Cup 2021 kämpfen.

Nach langer pandemiebedingter Pause freut sich die Bike Community über den Saisonsauftakt des IXS Downhill Cup 2021 im Bikepark Brandnertal. Es ist dies das erste Rennen in der diesjährigen Serie und erfreut sich reger Nachfrage. Innert der ersten 24 Stunden der Anmeldung waren sämtliche 200 Startplätze vergeben.

Highlight zum Saisonauftakt 2021

Rund 200 Fahrer aus über 24 Nationen gehen am Rennwochenende in Bürserberg an den Start. Darunter Downhillgrößen wie Davide Pallazari (Italien), Stanislav Sehnal (Tschechien), Luka Berginc (Slowenien) und Elias Schwärzler (Vorarlberg).