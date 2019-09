Europas Downhill-Elite trifft in Brand auf Tschack Norris

Tschack Norris – das ist der Name der Rennstrecke, die von 20. bis 22. September Europas Bike-Elite fordern wird. Die naturbelassene Downhillstrecke im Bikepark Brandnertal mit weiten Sprüngen und anspruchsvollen Wurzelpassagen sorgt garantiert für spannende Momente, wenn beim Finale der IXS European Downhill Serie die besten Downhiller Europas um den Tagessieg im Brandnertal und den Gesamtsieg in der Cup Serie 2019 kämpfen.

Rund 200 Fahrer aus 20 verschiedenen Nationen gehen am Rennwochenende in Vorarlberg an den Start. Darunter auch der Schweizer Constantin Rütsch (IXS Gravity Union), der mit 116 Punkten Vorsprung vor Erik Irmisch (Team Racing Dudes) aus Deutschland in der Gesamtwertung des IXS European Downhill Cup führt. Aber auch das Feld dahinter liegt dicht beieinander. Viele Platzierungen sind noch völlig offen und lassen einen hochspannenden Wettbewerb erwarten.