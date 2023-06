Europan-Masterstudie zum Projekt See- und Hafenanlagen Lochau NEU

Lochau. Im Focus einer breiten Bürgerbeteiligung steht die Neugestaltung des Lochauer Bodenseeufers, der Hafenanlagen und der Alten Fähre im Besonderen. Kürzlich lud die Wettbewerbsinitiative „Europan“ nun zu einer öffentlichen Begehung.

Bereits im September 2022 hat die Gemeindevertretung die Wettbewerbsinitiative „Europan Österreich“ mit der Leiterin Arch. Iris Kaltenegger (Generalsekretärin/Vorstand Europan Österreich) damit beauftragt, die Gemeinde Lochau beim Projekt „See- und Hafenanlagen Lochau NEU“ im Rahmen einer Masterstudie professionell, von der Idee bis hin zu Umsetzung, zu begleiten. Engagierte, internationale Architekten, Stadtplaner und Landschaftsarchitekten sollen hier angesprochen werden.

Öffentliche Begehung im projektierten Planungsraum

Nach zahlreichen Gesprächen, auch im See- und Uferausschusses der Gemeinde, nach einem breit aufgestellten Workshop und einer ersten öffentlichen Kick-Off-Veranstaltung im Jänner dieses Jahres sowie der konkretisierten, offiziellen Wettbewerbsauslobung durch die Gemeindevertretung am 21. März fand nun am 20. Mai eine öffentliche Begehung im projektierten Planungsraum statt.

Zusammen mit Arch. Iris Kaltenegger von Europan sowie Bürgermeister Frank Matt, Vizebürgermeister Christophorus Schmid und Stephan Schnetzer vom Wirtschafts- und Tourismusausschuss der Gemeinde waren junge internationale Architekten samt einigen interessierten Lochauer Bürgern zuerst am See und dann im Dorf unterwegs, um die örtlichen Gegebenheiten kennenzulernen bzw. sich intensiv direkt vor Ort mit der Thematik auseinanderzusetzen.

Des Weiteren ging es auch um den willkommenen Informationsaustausch zwischen den Lochauern und den internationalen Gästen im lockeren Gespräch. Die Teilnahme an dieser Standortbegehung war auch digital via Livestream möglich.

Hat die „Alte Fähre“ noch eine Chance?

Seit 46 Jahren steht die Alte Fähre Meersburg am heutigen Standort, als imposanter, nostalgischer Blickfang im Zentrum der Lochauer Hafenanlagen. Sie ist in diesem besonderen Ambiente am See jahrzehntelang ein willkommener Gastronomiebetrieb, sie bietet im Fahrdeckbereich als Event-Location Raum für besondere gesellschaftliche und kulturelle Veranstaltungen, sie beherbergt Vereine wie den Lochauer Yachtclub heute oder den Ruderclub Lochau in früheren Jahren, und sie ist seit Anbeginn auch Sitz der Segelschule Sporer.

Die Alte Fähre Meersburg ist jedoch in die Jahre gekommen, und sie ist in einem sehr desolaten Zustand. Eine notwendige Generalsanierung würde laut Gutachter rund fünf Millionen Euro kosten. Außerdem läuft die Genehmigung zur Aufstellung im Jahre 2025 ab.

Bürgerbeteiligung ist gefragt

Es geht hier aber nicht allein um die Alte Fähre, sondern speziell um die See- und Hafenanlagen in ihrer Gesamtheit samt der Verbindung zum Lochauer Ortszentrum. Es geht hier auch darum, Anregungen und Wünsche der Lochauer Bürger festzuhalten und dahingehend zu kanalisieren, in welche Richtung sich die Bodenseegemeinde Lochau in Zukunft entwickeln will. Das Seeufer mit der gesamten Infrastruktur soll vor allem der Bevölkerung hier im Ort zur Freizeitgestaltung dienen, aber auch den Gästen als touristisches Angebot.

Spätestens am 30. Juli muss die Wettbewerbsabgabe dieser Masterstudie erfolgen, die Jurierung sowie die öffentliche Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt Anfang Dezember. Mit den gewonnenen Erkenntnissen wird im Frühjahr 2024 ein europaweiter Architekturwettbewerb für das „Projekt See- und Hafenanlagen Lochau NEU“ ausgeschrieben. Die letztliche Entscheidung zur Umsetzung des Projektes obliegt dann der Gemeindevertretung.

Alle Informationen zum Projektverlauf sind auf der Homepage der Gemeinde Lochau unter https://gemeinde.lochau.at/projekt-hafen-neu.html abrufbar.

Mehr wissen

EUROPAN ist ein europäischer Städtebau- und Architekturwettbewerb mit hohem Innovationsanspruch. Dabei handelt es sich um einen offenen Ideenwettbewerb, der Realisierungsstrategien entwickelt. Engagierte, internationale Architekten, Stadtplaner und Landschaftsarchitekten unter 40 Jahren begleiten hier Projekte von der Idee bis hin zur Umsetzung.