Europameister aus Lustenau

Marcel Egger hat in Norwegen die „Goldene Kamera“ als bester Berufsfotograf in der Sparte „Natur“ gewonnen.

Lustenau Marcel Egger, der Obmann des Ersten Fotoclubs in Lustenau, liebt die Herausforderung. Er wollte das Gesicht einer Fliege haarscharf ablichten und versuchen, jede noch so kleine Einzelheit mit all den Härchen und Schuppen einzufangen. Bei den Europameisterschaften der Berufsfotografen wurde er vergangene Woche mit der „Goldenen Kamera“ für dieses außergewöhnliche Bild ausgezeichnet. Per Videostreaming wurde er zur Preisverleihung nach Norwegen geschalten, wo er der Jury und den anwesenden Gästen sein Bild präsentieren konnte.