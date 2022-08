Europäische Bühne für den Vizemeister HC Hard

Die Jönsson-Truppe will im Heimspiel gegen den Klub aus Nordmazedonien siegen.

Der ALPLA HC Hard beginnt die neue Saison 2022/23 mit einem Duell auf internationalem Parkett. In der ersten Qualifikationsrunde der EHF European League trifft der ALPLA HC Hard auf HC Eurofarm Pelister 2 aus Nordmazedonien. Das Hinspiel steigt am Samstag, den 27. August 2022 um 19.00 Uhr in der Sporthalle am See. Das Rückspiel findet eine Woche später am Sonntag, den 4. September 2022 ebenfalls mit Spielbeginn um 19.00 Uhr, in der Sports Hall Boro Curlevski, Bitola/Nordmazedonien statt.

Die Würfel sind gefallen! Am Dienstag, den 19. Juli fand die Auslosung der EHF European League Paarungen für die erste Qualifikationsrunde statt und damit steht auch der erste Gegner des ALPLA HC Hard in diesem internationalen Bewerb fest: Die Roten Teufel treffen auf HC Eurofarm Pelister 2 aus Nordmazedonien. Los geht es mit dem Hinspiel und Heimvorteil am Samstagabend, den 27. August mit Spielbeginn um 19.00 Uhr in der Sporthalle am See. Für das Rückspiel reisen die Roten Teufel eine Woche später nach Nordmazedonien, wo am Sonntag, den 4. September 2022 (Anwurf um 19.00 Uhr) um den Aufstieg in die zweite Qualifikationsrunde gekämpft wird. Vor heimischer Kulisse und durch die Unterstützung ihrer Fans wollen die Roten Teufel bereits an diesem Wochenende eine optimale Ausgangslage für das Rückspiel schaffen.

Nachdem die letztjährige Reise in der EHF European League Saison 2021/22 für die Roten Teufel bereits nach der ersten Qualifikationsrunde beendet war – gegen FENIX Toulouse Handball gelang kein Weiterkommen – greifen die Roten Teufel dieses Jahr erneut an und setzen alles daran, in die nächste Runde aufzusteigen.

„Eine intensive Vorbereitungsphase liegt hinter uns, in der wir konzentriert und fokussiert gearbeitet haben. Wir sind körperlich sehr gut drauf und haben durch die erfolgreiche Integration unserer beiden neuen Spieler Frédéric Wüstner und Nikola Stevanovic einen noch breiteren Kader. Unser Wille und unser Kampfgeist müssen in jedem Spiel von Anfang an zu 100% da sein. Es geht nicht nur um die individuellen Qualitäten, sondern viel mehr um ein kluges und taktisches Zusammenspiel der gesamten Mannschaft. Wir sind froh und dankbar, dass wir in der EHF European League vertreten sein dürfen. Wir möchten uns international gut präsentieren und die Qualifikationsrunde erfolgreich spielen. Das Erreichen der Gruppenphase wäre ein absolutes Highlight. Träume muss man haben – Schritt für Schritt werden wir daran arbeiten, diese Träume auch zu verwirklichen“, zeigt sich Cheftrainer Hannes Jón Jónsson gewohnt motiviert.

Thomas Huemer, sportlicher Leiter des ALPLA HC Hard, freut sich auf den bevorstehenden Saisonstart: „Eine gute und erfolgreiche Vorbereitung ohne Verletzungen liegt hinter uns. Optimistisch blicken wir dem Saisonstart am Wochenende entgegen. Unser Auftaktgegner in der EHF European League, HC Eurofarm Pelister 2 aus Nordmazedonien, ist ein großes Fragezeichen für uns und birgt viele Unbekannte. Es ist schwer vorauszusagen, was uns am Samstagabend gegen diese junge Mannschaft tatsächlich erwarten wird. HC Eurofarm Pelister 2 ist für uns daher auf alle Fälle ein sehr spannendes, interessantes und herausforderndes Los und genau diese Herausforderung nehmen wir gerne an. Wir wissen um unsere Stärken, sodass wir das Auftaktspiel vor Heimpublikum hoffentlich positiv gestalten können.“

Seid hautnah dabei, wenn die Roten Teufel ihr erstes Bewerbsspiel in der neuen Saison 2022/23 bestreiten und auf internationalem Parkett loslegen. Tickets sind über Ticketmaster sowie an der Abendkassa erhältlich.



Dominik Schmid, Kapitän ALPLA HC Hard

„Die umfangreiche Vorbereitung liegt hinter uns. Wir sind alle fit und motiviert und wir freuen uns, dass es am Samstag endlich wieder losgeht und wir der Harder Teufelsarena wieder Leben einhauchen. Wir eröffnen die neue Saison gleich mit einem richtigen Highlight, dem Hinspiel in der ersten Qualifikationsrunde der EHF European League gegen Nordmazedonien, wofür wir uns hohe Ziele gesteckt haben. Wir hoffen auf einen positiven und erfolgreichen Auftakt. Mit Frédéric Wüstner und Nikola Stevanovic haben wir unseren Kader gut verstärkt und ich bin davon überzeugt, dass wir für die neue Saison gut gerüstet sind. Der volle Fokus gilt nun unserem Auftaktspiel gegen Nordmazedonien, unser Ziel klar im Blick: Wir wollen zu Hause vor Heimpublikum und unseren Fans unbedingt vorlegen und so eine optimale Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche zu schaffen und damit die Tür zur Qualifikationsrunde 2 aufzustoßen.“

Qualifikationsrunde 1 – EHF European League Men | Hinspiel

ALPLA HC Hard vs. HC Eurofarm Pelister 2 (MKD)

Samstag, 27. August 2022, Beginn 19.00 Uhr |

Sporthalle am See, Hard

Qualifikationsrunde 1 – EHF European League Men | Rückspiel

HC Eurofarm Pelister 2 (MKD) vs. ALPLA HC Hard

Sonntag, 4. September 2022, Beginn 19.00 Uhr |